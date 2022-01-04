İstanbul'da geçen yıl işlenen 294 cinayet aydınlatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihlerinde polisin sorumluluk bölgesinde 294 kişi öldürülürken, bu olaylarla ilgili 695 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin geçen yılki cinayet vakalarına ilişkin verilerinden derlenen bilgiye göre, kentte 2021 yılında 294 cinayet işlendi.

Söz konusu olaylara ilişkin araştırma yapan ekipler, tüm vakaların faillerini tespit etti.

Kentte polisin sorumluluk bölgesinde işlenen 294 cinayet olayından 269'unun failleri yakalandı.

Bu cinayet olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 695 şüpheliden 399'u tutuklanırken, 146'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 296 şüpheli serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin geçen yıl işlenen 25 cinayetle ilgili şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.

Öte yandan 2021 yılı içerisinde, 2001, 2005, 2010, 2011, 2013, 2016 ve 2019 yıllarında yaşanmış 10 faili meçhul cinayet olayının da aydınlatıldığı öğrenildi.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet