Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler
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Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler

İstanbul Fatih Kumkapı'da yaklaşık 1 saat durakta bekleyen kimliği belirsiz şahıslar, otobüsün geç gelmesine sinirlenip taşla otobüsün camlarını tuz buz etti.

25.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:04

Fatih Kumkapı'da yaklaşık 1 saat durakta bekleyen kimliği belirsiz şahıslar, otobüsün geç gelmesine sinirlenip taşla camını kırdı. Şahıslar kaçarken, durakta bekleyen yolcular ise mağdur oldu.

YOLCULAR BİR SAAT BOYUNCA DURAKTA BEKLEDİ

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Fatih Kumkapı'da meydana geldi. İddiaya göre Halkalı-Eminönü seferini yapan BN1 hat numaralı belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple sefer zamanlarında gelmedi. Bu nedenle yolcular yaklaşık 1 saat boyunca durakta otobüs bekledi.

Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler

YOLCULAR MAĞDUR OLDU

Bir süre sonra gelen otobüsün şoförü ile kimliği belirsiz yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan yolcular taşla otobüsün camlarını kırarak tuzla buz etti. Saldırının ardından şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Olay nedeniyle durakta bekleyen diğer yolcular ise mağdur oldu. Vatandaşlar ise yaşadıkların cep telefonuyla görüntüledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler
Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler

Kaynak: İHA

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