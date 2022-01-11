İstanbul'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu - Haberler
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İstanbul'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

İstanbul'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Bağcılar'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

15 Temmuz Mahallesi 1385 Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek, sokakta park halindeki araçların üzerine düştü.

Araçlarda hasar oluştu.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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