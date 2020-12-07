İstanbul'da feci olay: "Köpeğime iyi bakın" dedi intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da feci olay: "Köpeğime iyi bakın" dedi intihar etti

07.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:28

- İstanbul'da feci olay: "Köpeğime iyi bakın" dedi intihar etti Kağıthane'de 21 yaşındaki genç dedesinin tabancasıyla başına sıkarak intihar etti Üniversite öğrencisi gencin Amerikan futbolcusu olduğu öğrenildi Gencin evinin önüne gelen takım arkadaşları da sinir krizi geçirdi...

- İstanbul'da feci olay: "Köpeğime iyi bakın" dedi intihar etti

Kağıthane'de 21 yaşındaki genç dedesinin tabancasıyla başına sıkarak intihar etti

Üniversite öğrencisi gencin Amerikan futbolcusu olduğu öğrenildi

Gencin evinin önüne gelen takım arkadaşları da sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - Kağıthane'de üniversite öğrencisi ve aynı zamanda Amerikan futbolu oyuncusu olan 21 yaşındaki genç, dedesinin tabancasıyla evinde başına ateş ederek intihar etti. Olay sonrasın gencin evinin önüne gelen takım arkadaşları ise sinir krizi geçirdi. Dedesini ve annesi kısa süre önce kaybeden gencin intihardan önce arkadaşına, "Bu kararı olmak kolay olmadı, köpeğim size emanet iyi bakın" dediği ortaya çıktı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sitenin içerisindeki binada yaşayan Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Cengiz Kaan Demirbaş (21), evinde tek başına olduğu sırada tabancayla başına 1 el ateş etti. Sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açarak içeriye girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekiplerinin tetkiklerinin ardından gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

"Köpeğim size emanet iyi bakın" notunu bırakmış

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, evde yaptıkları çalışmada gencin intihar ettiği tabancanın dedesine ait olduğu belirlendi. Gencin dedesinin 1 hafta ve annesinin ise ondan bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu sebeple psikolojik bunalıma girdiği düşünülen gencin, arkadaşına "bu kararı olmak kolay olmadı, köpeğim size emanet iyi bakın" mesajını attıktan sonra intihar ettiği tespit edildi.

Takım arkadaşları sinir krizi geçirdi

Öte yandan üniversitenin Amerikan Futbolu takımında oynadığı öğrenilen Demirbaş'ın olayı haber alan takım arkadaşları da ise koşarak olay yerine geldi. Arkadaşlarının öldüğünü öğrenen arkadaşları olay yerine sinir krizi geçirdi. Gencin not bırakarak emanet ettiği "Coy" isimli köpeğini ise arkadaşları teslim aldı.

Gencin köpeğini arkadaşları teslim aldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından gencin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni buradaki incelemelerinin ardından belli olacak. Polisin olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da feci olay: 'Köpeğime iyi bakın' dedi intihar etti
İstanbul'da feci olay: 'Köpeğime iyi bakın' dedi intihar etti
İstanbul'da feci olay: 'Köpeğime iyi bakın' dedi intihar etti
İstanbul'da feci olay: 'Köpeğime iyi bakın' dedi intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

İlgili Haberler

Beylikdüzü'nde liman içinde feci olay
Beylikdüzü'nde liman içinde feci olay
20 yaşındaki genç kendini başından vurup intihar etti
20 yaşındaki genç kendini başından vurup intihar etti
Kısıtlamayı ihlal etti, ekmek almaya gidiyordum dedi
Kısıtlamayı ihlal etti, ekmek almaya gidiyordum dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Garo Paylan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Alişan Pınar Altuğ Burcu Esmersoy
Spor Samatta Caner Erkin Gökhan Gönül Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Tüm Haberler Adana Bursa Aydın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da feci olay: "Köpeğime iyi bakın" dedi intihar etti - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:02:13. #1.14#
title