İstanbul'da feci kaza: 1 ölü İstanbul'da feci kaza: 1 ölü Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyonet tabela direğine çarptı Kazada sürücü hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi Sarıyer Ayazağa'da henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kapalı kasa kamyonet tabela direğine çarptı.

İstanbul'da feci kaza: 1 ölü

Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyonet tabela direğine çarptı

Kazada sürücü hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - Sarıyer Ayazağa'da henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kapalı kasa kamyonet tabela direğine çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü feci şekilde hayatını kaybederken, kazayı duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sürücünün arkadaşı ise yere düşen ayakkabısını aldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemerburgaz'dan Kağıthane istikametine 06 JRN 20 plakalı gıda malzemesi yüklü kapalı kasa kamyonetle seyir halinde olan Serkan Yaşar, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç refüjü aştıktan sonra tabela direğine çarparak durabildi. Çarpma sonucu sürücü Yaşar araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Polis ekipleri ise kaza yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Öte yandan yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrasında itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sedyeyle ambulansa götürülen Serkan Yaşar'ın yapılan tetkikleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar'ın öldüğünü haber alan yakınları ise olay yerinde birbirine sarılarak sinir krizi geçirdi. Yaşar'ın cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Yaşar'ın bir yakını ise ayakkabısını yerden aldı. Kamyonet çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA