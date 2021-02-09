İstanbul'da etkili olan lodosla birlikte Boğaz'da dev dalgalar oluştu
09.02.2021 05:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 05:34
İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan lodos gece boyunca da etkisini devam ettirdi.
İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan lodos gece boyunca da etkisini devam ettirdi. Lodosla birlikte İstanbul Boğazı'nda dev dalgalar oluştu.
- İstanbul
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan lodos birçok yerde çatıların uçmasına ve ağaçların gövdelerinden koparak devrilmesine neden oldu. Gece boyunca da etkisini göstermeye devam eden lodosla birlikte İstanbul Boğazı'nda dev dalgalar oluştu.Fatih, Samatya Sahili'nde kaydedilen görüntülerde şiddetli esen lodosla birlikte dev dalgaların kıyıları dövdüğü görülüyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR