İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı beyaza büründü - Haberler
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İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı beyaza büründü Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kent genelinde aralıklarla kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerden olan Aydos Tepesi beyaza büründü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı beyaza büründü

Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kent genelinde aralıklarla kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerden olan Aydos Tepesi beyaza büründü. Beyaza bürünen Aydos'ta kartpostallık görüntüler oluşurken, beyaza bürünen Aydos havadan görüntülendi.

Meteoroloji genel müdürlüğü İstanbul için günler öncesinde kar uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da bazı ilçelerde sulu kar yağışı gözlenirken özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanları beyaza büründü. Etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı ve çevresi büründü. Aydos Ormanları'nda etkili olan kar yağışıyla birlikte oluşan kartpostallık kar manzaraları havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı beyaza büründü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri

Aydos Tepesi, Aydos Ormanı, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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