İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün üzerinde hortum oluşurken Hadımköy'de bulunan bir fabrikanın çatısının uçması ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde etkili olan yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

FABRİKANIN ÇATISI UÇTU

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle birçok ev ve iş yeri hasar görürken Hadımköy'de de bir fabrikanın çatısı uçtu.