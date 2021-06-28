İSTANBUL'DA ERKEN SAATLERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
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İSTANBUL'DA ERKEN SAATLERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

İSTANBUL'DA ERKEN SAATLERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Esen - Haberler | Güncel

Haber: Mustafa ESEN-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHAİstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Haber: Mustafa ESEN-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine başta köprü geçişleri olmak üzere trafik durma noktasına geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında son kısıtlama gününü yaşayan İstanbul, haftanın ilk gününe yoğun trafikle başladı. Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yoğun trafik oluştu. Trafik yoğunluğu 15 Temmuz Köprüsü'nde Uzunçayır'dan itibaren başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu yoğunluk Kozyatağı'ndan itibaren etkili olmaya başladı. Ayrıca TEM otoyolunda Ankara istikametine oluşan trafik yoğunluğu, Sultanbeyli'ne kadar etkili oldu. 

METROBÜSLERDE YOĞUNLUK 

Haftanın ilk gününde metrobüslerde de yoğunluk yaşanıyor. Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı görüldü. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Esen

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