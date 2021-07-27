İstanbul'da engelli torununu döven 75 yaşındaki kadın tutuklandı

İzmir'in Menderes, Özdere, Dikili Kağıthane'de yaşadıkları evde, altını değiştirdiği esnada rahat durmadığını iddia ettiği yüzde 88 engelli 15 yaşındaki engelli torununa şiddet uygulaması nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu 75 yaşındaki kadın, çıkartıldığı...

İzmir'in Menderes, Özdere, Dikili Kağıthane'de yaşadıkları evde, altını değiştirdiği esnada rahat durmadığını iddia ettiği yüzde 88 engelli 15 yaşındaki engelli torununa şiddet uygulaması nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu 75 yaşındaki kadın, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde önceki gün saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu yüzde 88 engelli 15 yaşındaki Vuhem B., 75 yaşındaki babaannesi Semiye Ahu R. tarafından darp edilmişti. Çocuğun acı içerisinde çığlık atarak darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri Vuhem B. ile kardeşleri Mahmud B. (12) ve Ali M.'yi (5) kilitlendikleri evden kurtarmıştı.

ÇOCUKLARI KAĞITHANE POLİSİ KURTARMIŞTI

Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi olmak üzere hastaneye götürüldükten sonra annesine teslim edilmişti. Evdeki babaanne Samia Ahu R. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyetteki ifadesinde, "Altını değiştiriyordum, rahat durmadığı için birkaç tane vurdum" dediği öğrenilen Samia Ahu R., Kağıthane Aile İçi ve Kadın Şiddet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

75 YAŞINDAKİ KADIN TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkartılan kadın, "Alt soya, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Doğan Can Cesur/İHA), Seferihisar ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen, Çeşme ilçesi açıklarında ise tekne içerisinde mahsur kalan toplamda 456 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Temmuz tarihinde Menderes ilçesi açıklarında, 23 düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiğini tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenler kurtarıldı. 17 Temmuz tarihinde Özdere ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 12 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarılırken, 20 Temmuz tarihinde ise Çeşme ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde mahsur kalan 67 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

17-20 Temmuz tarihleri arasında Dikili açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 78 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 18-21 Temmuz tarihleri arasında Seferihisar açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edilen toplamda 250 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Ayrıca, 22 Temmuz tarihinde de Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplamda 456 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı