Hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası için açıklama yapan BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul'da elektrik kesintisi uygulanacak bölgeleri duyurdu. Özellikle Ataşehir, Ümraniye, Esenyurt, Bahçelievler ve Kağıthane gibi yoğun nüfuslu ilçelerde kesintiler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, "İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?" ve "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? SON DAKİKA!

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER KESİLECEK Mİ?

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak bölgeler, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından resmi olarak duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

İspanya ve Portekiz'de pazartesi günü yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri her iki ülkede de yaşamı olumsuz etkiledi. İspanya'nın elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, ülke genelinde elektrik arzını yeniden sağlamak ve kesintinin nedenlerini analiz etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Tüm kaynaklarımızı bu sorunu çözmek için seferber ettik" ifadelerini kullandı.