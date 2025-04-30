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İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? SON DAKİKA!

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İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mı sorusu, 30 Nisan 2025 tarihine girerken vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Peki, hangi ilçelerde ve saat kaçta kesinti olacak?

Hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası için açıklama yapan BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul'da elektrik kesintisi uygulanacak bölgeleri duyurdu. Özellikle Ataşehir, Ümraniye, Esenyurt, Bahçelievler ve Kağıthane gibi yoğun nüfuslu ilçelerde kesintiler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, "İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?" ve "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? SON DAKİKA!

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER KESİLECEK Mİ?

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak bölgeler, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından resmi olarak duyuruldu.

İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? SON DAKİKA!

NE OLMUŞTU?

İspanya ve Portekiz'de pazartesi günü yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri her iki ülkede de yaşamı olumsuz etkiledi. İspanya'nın elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, ülke genelinde elektrik arzını yeniden sağlamak ve kesintinin nedenlerini analiz etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Tüm kaynaklarımızı bu sorunu çözmek için seferber ettik" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? SON DAKİKA!
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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