İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Sünnet düğünü, kına eğlencelerine yasak mı geldi? Düğün yasakları ne zaman başlıyor?
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İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Sünnet düğünü, kına eğlencelerine yasak mı geldi? Düğün yasakları ne zaman başlıyor?

İstanbul başta omak üzere birçok ilde koronavirüs vakalarının artışa geçmesi dikkat çekiyor. Düğün, kısa, sünnet düğünü eğlencelerinde mesafe-maske kurallarına uyulmamasıyla İstanbul Valiliği, kısıtlama kararı aldı. Peki, düğünler yasaklandı mı? Düğüler ve kınalar nasıl olacak?

İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Sünnet düğünü, kına eğlencelerine yasak mı geldi? Düğün yasakları ne zaman başlıyor?
29.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:43

Düğünler nasıl yapılacak? Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla ek tedbirler getiriliyor. İstanbul Valiliği, İstanbul'da düğünlere kısıtlama getiriyor. Valilik, tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. İşte, ayrıntılar...

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Koronavirüs vakalarındaki artışların sürmesi neticesinde ek tedbirlerin getirildiği şehirler arasına İstanbul da katıldı. İstanbul Valiliği bir açıklama yayınlayarak pazartesi gününden itibaren geçerli olacak korona tedbirlerini vatandaşlarla paylaştı. Buna göre, tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, nişan ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı. Ayrıca düğünlerde oyun ve dansa da izin verilmeyecek.

DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek,

- Düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3'ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulacak

,- Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmayacak,- Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek,

- Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmeyecek,

- İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikâhlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesi sağlanacak, alınan önlemler denetlenecek.

DÜĞÜN, KINA, SÜNNET DÜĞÜNÜ YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Valiliğin açıkladığı kısıtlamalar 31 Ağustos Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren geçerli olacak. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlem başlatılacak.

DÜĞÜNLER HANGİ İLLERDE YASAKLANDI?

İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede kısıtlama getirilen illeri belirtti:

"Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.''

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