İstanbul'da döner bıçaklı, masalı ve sandalyeli kavga kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da döner bıçaklı, masalı ve sandalyeli kavga kamerada

23.09.2020 11:34 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:34
İstanbul'da döner bıçaklı, masalı ve sandalyeli kavga kamerada

Küçükçekmece'de iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi.

Küçükçekmece'de iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Döner bıçağı, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Reyhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar ellerine aldıkları döner bıçakları, masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırmaya başladı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga nedeniyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis, olaya karışan birçok şahsı gözaltına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Halil Sezai Acun Ilıcalı Aytaç Ağırlar
Spor Arda Turan Fatih Terim Vedat Muriqi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Çocuk Hakim Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da döner bıçaklı, masalı ve sandalyeli kavga kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 11:38:33. #1.15#
title