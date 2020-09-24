İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul depremi merkez üssü neresi? 24 Eylül Perşembe İstanbul depremi merkezi nerede? Şiddeti ne kadar?
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İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul depremi merkez üssü neresi? 24 Eylül Perşembe İstanbul depremi merkezi nerede? Şiddeti ne kadar?

24.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:02

Son dakika: İstanbul'da deprem oldu. Peki kaç şiddetinde oldu? AFAD verileri ne diyor? İstanbul'da hissedilen depremin merkez üssü neresi? Tüm detaylar haberimizde...

İstanbul'da saat 16:38 civarlarında deprem oldu. Merkez üssünün Silivri - Marmara olduğu ifade edildi.

24 EYLÜL PERŞEMBE 2020 İSTANBUL DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

İstanbul'da saat 16:38 sularında deprem oldu. Avrupa ve Anadolu yakasında hissedilen depremin merkez üssü Silivri - Marmara olduğu tespit edildi.

24 EYLÜL PERŞEMBE 2020 İSTANBUL DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

24 Eylül Perşembe bugün İstanbul'da saat 16:38 civarında deprem oldu. Depremin şiddeti AFAD verilerine göre 4.3 olarak hesaplandı.

AFAD SON DEPREMLER

24.09.2020 16:38:31 AFAD 40.8268 28.0920 6.83 Mw 4.2 - - - - Marmara Denizi, 18.87 km. Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 480902

24.09.2020 15:45:37 AFAD 38.7195 38.1303 7.00 ML 1.6 Türkiye Malatya Hekimhan - - 480901

24.09.2020 15:34:33 AFAD 39.0545 27.5305 7.12 ML 1.3 Türkiye Manisa Soma - - 480900

24.09.2020 15:11:21 AFAD 38.0495 34.0323 9.20 ML 2.9 Türkiye Konya Emirgazi - - 480899

24.09.2020 14:39:57 AFAD 35.6043 25.9511 6.60 ML 2.3 - - - - Ege Denizi, 33.39 km.Lasithi (Yunanistan), 174.71 km. Datça (Mugla) 480898

24.09.2020 13:53:39 AFAD 39.0045 27.9716 6.97 ML 1.4 Türkiye Manisa Akhisar - - 480897

24.09.2020 13:28:58 AFAD 38.7121 38.1261 7.00 ML 1.2 Türkiye Malatya Hekimhan - - 480894

24.09.2020 13:07:40 AFAD 39.6958 30.6795 7.06 ML 1.5 Türkiye Eskisehir Odunpazari - - 480893

24.09.2020 12:57:43 AFAD 39.0730 27.5581 7.03 ML 1.1 Türkiye Manisa Soma - - 480895

24.09.2020 12:53:56 AFAD 36.4358 28.6928 7.00 ML 1.6 - - - - Akdeniz, 21.82 km. Dalaman (Mugla) 480896

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

İSTANBUL'DA DEPREM NE ZAMAN OLDU?

İstanbul'da bugün 24 Eylül 2020 Perşembe günü deprem oldu.

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul depremi merkez üssü neresi? 24 Eylül Perşembe İstanbul depremi merkezi nerede? Şiddeti ne kadar?

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