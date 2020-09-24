İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul depremi merkez üssü neresi? 24 Eylül Perşembe İstanbul depremi merkezi nerede? Şiddeti ne kadar?

Son dakika: İstanbul'da deprem oldu. Peki kaç şiddetinde oldu? AFAD verileri ne diyor? İstanbul'da hissedilen depremin merkez üssü neresi? Tüm detaylar haberimizde...