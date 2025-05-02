İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
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İstanbul'da deprem! 2 Mayıs İstanbul'da deprem mi oldu, hissedildi mi? SON DAKİKA!

İstanbul'da deprem! 2 Mayıs İstanbul'da deprem mi oldu, hissedildi mi? SON DAKİKA!
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2 Mayıs'ta İstanbul'da hissedilen deprem vatandaşları tedirgin etti. İstanbul'da yaşanan bu deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Deprem hakkında daha fazla bilgi ve detaylar bekleniyor. Peki, 2 Mayıs İstanbul'da deprem mi oldu?

2 Mayıs İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem olup olmadığına dair merak edilen bu soru, sabah saatlerinden itibaren birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 2 Mayıs İstanbul'da deprem mi oldu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu, hissedildi mi? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi'nde saat 11.30'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da deprem! 2 Mayıs İstanbul'da deprem mi oldu, hissedildi mi? SON DAKİKA!

DEPREM HİSSEDİLDİ Mİ?

Adalar açıklarında yaşanan sarsıntı 6.26 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremi hisseden İstanbullular, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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