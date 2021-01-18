İstanbul'da "depozito" dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kiraladıkları araçlardan aldıkları depozitoları çeşitli bahanelerle ödemeyerek dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiralama firması adı altında araç kiralayan, vatandaşlardan aldıkları depozitoları araçlarda önceden var olan hasarları kiralama işleminden sonra oluşmuş gibi göstererek geri ödemeyen ve haksız kazanç elde eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, 13 Ocak'ta 11 şüpheliyi düzenlediği baskınla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış