İstanbul'da dehşet anları: Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı - Haberler
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İstanbul'da dehşet anları: Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı

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İstanbul'da dehşet anları: Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı

Kağıthane'de aralarında geçen tartışmanın ardından silahına sarılan saldırgan bastığı motosiklet tamirhanesinde dehşet saçtı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de aralarında geçen tartışmanın ardından silahına sarılan saldırgan bastığı motosiklet tamirhanesinde dehşet saçtı. Kendisine küfür eden şahsa silahlı saldırıda bulunduktan sonra kaçan zanlı, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gece Recep K. (21) ile Berke Y. (22) arasında küfür etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın son bulmasının ardından Berke Y. ertesi gün yanına arkadaşı Eren K.'yi de alarak motosiklet tamirhanesine gitti. Tamirhaneye gelen Berke Y. silahına sarıldı.

KOŞARAK BASTIĞI TAMİRHANEDE DEHŞET SAÇTI

Koşarak dükkana giren genç adam, Recep K.'yi vurduktan sonra kaçtı. Saldırıdan hafif şekilde yaralanan Recep K. hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelinin eşkalini tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren ekipler şüpheliyi gece saatlerinde Ortabayır Mahallesi Sarıgöl Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

KENDİSİNE KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN VURMUŞ

Şahıs emniyetteki ifadesinde Recep isimli şahısla akşam üzeri kavga ettiklerini, kendisine küfür ettiğini, bu sebeple yanına arkadaşı Eren K.'yi alarak gittiğini ve olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrıca olayda kullandığı tabancayı Ayarcı Caddesi'nde bulunan Hilal Parkı'na sakladığını belirttiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan ve emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı bulunan Berke Y.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

TABANCA SAKLADIĞI PARKTA ELE GEÇİRİLDİ

Çok sayıda suç kaydı olan Berke Y.'nin ifadesi üzerine parka giden polis ekipleri tabancıyı Berke Y.'nin tarif ettiği yerde buldu. Motosiklet tamirhanesinde gerçekleşen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde koşarak içeri gelen saldırganın silahını ateşledikten sonra kaçtığı görülüyor.

(Doğan Can Cesur-İHA)

İstanbul'da dehşet anları: Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı

İstanbul'da dehşet anları: Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı

İstanbul'da dehşet anları: Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı

İstanbul'da dehşet anları: Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı

İstanbul'da dehşet anları: Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı

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