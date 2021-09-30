Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | 30 Eylül İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde...

30 EYLÜL İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

09.00 - 12.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 20°C ve sağanak yağış bekleniyor.

12.00 - 15.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 21°C ve havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

15.00 - 18.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 19°C ve havanın çok bulutlu olması bekleniyor.

18.00 - 21.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 18°C ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

21.00 - 24.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 17°C ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARINKİ HAVA DURUMU NASIL? | 1 EKİM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 1 Ekim Cuma günü (Yarın) İstanbul'da sıcaklık en düşük 16°C ve en yüksek 21°Cderecedir. Yarın için sağanak yağış beklenmektedir. Nem oranı en düşük %57 ve en yüksek %82'dir.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ NEDİR?

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