İstanbul'da, birçok yere girişte HES kodu kontrolü başladı
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İstanbul'da, birçok yere girişte HES kodu kontrolü başladı

15.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:48
İstanbul'da, birçok yere girişte HES kodu kontrolü başladı

İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince, tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile birçok yere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu, uygulamaya konuldu.

İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince, tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile birçok yere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu, uygulamaya konuldu.

Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan HES, kontrollü sosyal hayat döneminde şehirlerarası yolculuk, kurum ziyareti veya bireysel iletişim gerektiren durumlarda insanların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadıkları bilgisinin güvenli şekilde paylaşılmasını sağlayarak salgının takibine destek oluyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar gereğince, bugün itibarıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlar, MEB'e bağlı resmi ve özel okullar ile birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.

İstanbul'da ayrıca sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere), kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerine girişlerde de HES kodu kontrolleri yapılıyor.

Zeytinburnu ve Fatih'te kafe ve restoran işletmecileri ile berberler de karar gereği HES kontrolü yaptıktan sonra müşterilerini içeri alıyor.

Restoran ve kafelerde risksiz oldukları onaylanan müşteriler içeri alındıktan sonra, sosyal mesafe kuralları ve pandemi tedbirleri çerçevesinde masalara yönlendirilerek servisleri yapılıyor. Kafe ve restoranlarda da yüzde 50 kapasite kuralına uyuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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