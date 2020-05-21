"İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali" sergisi online erişime açıldı
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"İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali" sergisi online erişime açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyarete kapalı olan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) geçmiş sergilerinden zengin içerik seçkilerini dijital kanallarında paylaşmaya devam ediyor.

21.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:32

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyarete kapalı olan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) geçmiş sergilerinden zengin içerik seçkilerini dijital kanallarında paylaşmaya devam ediyor.

SSM, bu kez 20 Eylül 2008 - 1 Şubat 2009'da Akbank'ın desteğiyle gerçekleştirilen "İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali" sergisini çevrim içi olarak sanatseverlerle buluşturdu.

DigitalSSM arşiv kaynaklarıyla hazırlanan ve SSM web sitesi ve sosyal medya hesaplarından erişilebilen çevrim içi sergide; Salvador Dali'nin benzersiz sanat anlayışıyla oluşturduğu eserlerinin yanı sıra, el yazmaları, fotoğraflar ve çeşitli dokümanlar yer alıyor.

Gala - Salvador Dali Vakfı Dali Çalışmaları Merkezi Yöneticisi ve İstanbul sergisinin küratörü Montse Aguer Teixidor'un yeni bir söyleşisiyle zenginleştirilen çevrim içi sergi kapsamında; daha önce yine SSM'de gerçekleştirilen Dali konferans serisi yeniden paylaşıma açıldı. Teixidor'un yanı sıra yazar Ferit Edgü, sanat eleştirmeni Hasan Bülent Kahraman gibi isimlerin makaleleri de yer alıyor.

İspanya'da bulunan Gala-Salvador Dali Vakfı koleksiyonuna ait eserlerle vakıf dışında gerçekleştirilen en büyük geçici sergi olma özelliğine sahip "İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali", sanatçının yağlıboya tablo, çizim ve grafiklerinden oluşan geniş bir seçki sunmuş; açık kaldığı süre içinde 252 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.

"Picasso İstanbul'da sergisi" bir hafta içinde 65 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Ayrıca sergi için hazırlanan resimli çocuk kitabı Ben Dali de çevrim içi sergi kapsamında paylaşılıyor. Müzenin web sitesinden indirilebilen kitap aynı zamanda seslendirme sanatçısı Yekta Kopan'ın okuduğu sesli versiyonuyla da erişime açıldı.

Geçmiş sergileri dijitale taşıyan SSM'nin çevrim içi sergilerinden ilki olan "Picasso İstanbul'da sergisi" bir hafta içinde 65 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Çevrim içi sergilere SSM'nin web sitesinden ve YouTube kanalından erişilebilir.

Kaynak: AA

Manşet

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