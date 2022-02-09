İstanbul'da bir okulun bahçe duvarı çöktü
- Güncelleme:
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, kentsel dönüşüm çalışmalarında temel kazısı yapılan binanın yanındaki ilkokulun bahçe duvarı çöktü.
AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Avcılar ilçesinde, kentsel dönüşüm çalışmalarında temel kazısı yapılan binanın yanındaki ilkokulun bahçe duvarı çöktü.
Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi Karaman Sokak'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binada iş makineleri ile temel kazısına başlandı.
Çalışmalara ara verilmesinden bir süre sonra, yan taraftaki Denizköşkler İlkokulu'nun bahçe duvarı çöktü.
Belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, çöken duvarın yanındaki okula ait basketbol sahasına giriş yasaklandı.
Olayın gerçekleştiği sırada okulda ders saatinin henüz başlamadığı öğrenildi.