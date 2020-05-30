İstanbul'da bir ilçede nikah sonrası takı ve tebrikleşme yasaklandı
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İstanbul'da bir ilçede nikah sonrası takı ve tebrikleşme yasaklandı

İstanbul'da bir ilçede nikah sonrası takı ve tebrikleşme yasaklandı -İşte normalleşme nikah töreni böyle olacak Salonların kapasitesi yüzde 25'e düşürüldü Takı töreni ve tebrikleşme yapılmayacak Esenyurt Belediyesi, 1 Haziran'da yeniden açılacak olan Nikah Sarayı'nda, Korona virüs...

30.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:00

İstanbul'da bir ilçede nikah sonrası takı ve tebrikleşme yasaklandı

-İşte normalleşme nikah töreni böyle olacak

Salonların kapasitesi yüzde 25'e düşürüldü

Takı töreni ve tebrikleşme yapılmayacak

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, 1 Haziran'da yeniden açılacak olan Nikah Sarayı'nda, Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlemeler yaptı. Salonların kapasitesi yüzde 25'e düşürüldü. Takı töreni ve tebrikleşme yapılmayacak. Gelin-damat ile şahitler ve nikah memuru 3 ayrı masada olacak.

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle durdurulan nikah başvurusu işlemlerine 1 Haziran'da yeniden başlayacak. Pandemi süreci nedeniyle bazı önlemler alan Esenyurt Belediyesi Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, nikah salonlarını her gün dezenfekte ediyor. Başvuru ve nikah işlemleri sırasında da bazı önlemler alan ekipler, alınan kararları evlenecek çiftlere bildirdi.

Takı töreni olmayacak

Salonların kapasitesi yüzde 25'e düşürüldü. Oturma düzenlerinde yapılan değişiklikle her 3 sıradan bir koltuk kullanılabilecek. Çiftler ve yakınları maske takacak ve dezenfekte kurallarına uyarak içeri alınacak. Salonda takı töreni ve tebrikleşme olmayacak. Çiftler isterse, yanlarında getirdikleri takı kutusu görevli tarafından salonda gezdirilecek ve takılar toplanacak. En fazla 30 kişiyle nikah kıyılabilecek. Gelin-damat ile şahitler ve nikah memurları 3 ayrı masada olacak. Bir nikah bitmeden diğer nikah için gelen gelin-damat ve yakınları içeri alınmayacak.

İstanbul'da bir ilçede nikah sonrası takı ve tebrikleşme yasaklandı

Kaynak: İHA

Manşet

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