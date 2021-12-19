İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu: Ben bunu iterim, istemiyorum

Sosyal medya İstanbul Başakşehir'de bir AVM'de çıkan tartışmanın görüntülerini konuşuyor. Türkiye'de her yılbaşı öncesi yaşanan tartışmalara bir yenisini daha ekleyen videoda, bir kadının AVM'nin girişine yerleştirilen çam ağacına tepki gösterdiği anlar yer aldı.

"MESELE BURADA KAPANMAYACAK"

Yılbaşına günler kala AVM içine yerleştirilen çam ağacından rahatsız olduğunu ve kaldırılmasını istediğini belirten kadının güvenlik güçleriyle yaşadığı tartışma anında "Ben bunu iterim, burada istemiyorum. Mesele burada kapanmayacak" ifadelerini kullandığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kendisini sakinleştirmeye çalışan görevlilere direnen ve ağacı iteklemeye çalışan kadının isyanına ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı tartışma anına ilişkin videoyu paylaşarak yorum üstüne yorum yaptı.

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