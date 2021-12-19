İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu: Ben bunu iterim, istemiyorum - Haberler
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İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu: Ben bunu iterim, istemiyorum

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

İstanbul Başakşehir'de bir AVM'de yaşanan olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yılbaşı öncesi AVM'nin girişine çam ağacı yerleştirilmesine tepki gösteren bir kadının "Ben bunu iterim, burada istemiyorum. Mesele burada kapanmayacak" sözleriyle güvenlik görevlileriyle yaşadığı tartışmaya ilişkin görüntülere çok sayıda yorum yapıldı.

Sosyal medya İstanbul Başakşehir'de bir AVM'de çıkan tartışmanın görüntülerini konuşuyor. Türkiye'de her yılbaşı öncesi yaşanan tartışmalara bir yenisini daha ekleyen videoda, bir kadının AVM'nin girişine yerleştirilen çam ağacına tepki gösterdiği anlar yer aldı.

"MESELE BURADA KAPANMAYACAK"

Yılbaşına günler kala AVM içine yerleştirilen çam ağacından rahatsız olduğunu ve kaldırılmasını istediğini belirten kadının güvenlik güçleriyle yaşadığı tartışma anında "Ben bunu iterim, burada istemiyorum. Mesele burada kapanmayacak" ifadelerini kullandığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kendisini sakinleştirmeye çalışan görevlilere direnen ve ağacı iteklemeye çalışan kadının isyanına ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı tartışma anına ilişkin videoyu paylaşarak yorum üstüne yorum yaptı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (6)
kadir helvacı:Bunlar başörtüme dokanmayın diye 20 senedir dolanmıyo mu e hani noldu yukarıdakı biride yazmış siz biticeksiniz diye bu ne şimdi Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
Mustafa Yılmaz:onu yıkınca gerçekten müslümanmı olacaksın hani hoşgörü hani saygı sen istemiyorsan oraya gitmeyebilirsin onu sevenlerde oraya gider bir agaç neden bu kadar sorun edilirki o sadece bir sembol yeni yıl sembolu üstelik hristyiyanlıklada alakalı degil Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Muhasebeci:Alex, sen nerden geldin? Esas sen geldiğin yere git. Bu milletin evladı olup, Alex ismini kullanan bir insan ismi duymadım. Başka mahluk ismi olarak duydum ama.. Sen kimleri bitirmeye çalışıyorsun. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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