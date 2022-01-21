İşten eve gidecekler dikkat! İstanbul'da kar etkisini artırdı, trafik durma noktasında

İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte trafik yoğunluğu da yüzde 90'a çıktı. İşten eve gidecek vatandaşların, trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurmaları tavsiye edildi.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur ve karın etkisizle trafik yüzde 90'a ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde başladı. Özellikle Beylikdüzü ve Çatalca kısa sürede beyaza büründü.

TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Kar yağışının etkisiyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor. Saat 17.40 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İŞE GİDECEK VATANDAŞLAR DİKKAT

Diğer yandan trafik yoğunluğunun iş çıkış saatiyle birlikte daha da artacağını belirten yetkililer, vatandaşların işten ayrılırken trafik yoğunluğuna da hesaba katmalarını tavsiye etti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri