İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artıracak - Haberler
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İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artıracak

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Meteorolojinin açıklamasının ardından dün gece ve gün içinde İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermişti. Tekrar başlayan kar yağışı artarak devam ediyor.

İstanbul'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde bölge bölge tekrar etkili olmaya başladı. İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.

BELEDİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Yağış trafikte herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artıracak

İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artıracak

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

 SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri

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