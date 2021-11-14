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İstanbul'da sis yeniden etkili oldu, görüş mesafesi çok azaldı

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
İstanbul'da sis yeniden etkili oldu, görüş mesafesi çok azaldı

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi hayli azaldı. Yola çıkacak sürücülere "Dikkatli olun" uyarısı yapıldı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Avrupa Yakası'nda, Kağıthane'nin bazı bölgeleri, Kemerburgaz, Hasdal, Bahçeköy ve çevresinde yoğun sis etkili oluyor. Trafikte yoğun sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü ilerlemeye çalışıyor.

GEÇEN HAFTA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMİŞTİ

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan sis, günlük hayatı olumsuz etkilemişti. Sis nedeniyle birçok vapur seferi iptal olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı bir süreliğine uçuşlara kapatılmıştı.

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AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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