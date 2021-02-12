İstanbul'da başlayan kar yağışı megakenti esir mi alacak? Uzman isim gün gün tahminlerini anlattı

İstanbul'da günlerdir konuşulan kar yağışı az önce birçok semtte başlarken, akıllarda hala "Kar yağışı kenti günlerce esir mi alacak?" sorusu var. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Mühendisi Deniz Demirhan, "1987 kışı için kastedilen felaket halini almasa da kuvvetli yağış geliyor" diyerek gün gün tahminlerini anlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan özellikle İstanbul'u ve Marmara'yı bekleyen kar yağışlarını değerlendirdi. Kuvvetli bir kar yağışı olacağını tahmin ettiklerini ancak bunun bir 1987 kışı için kastedilen 'felaket' halini alacağını düşünmediklerini belirten Demirhan, "Verilere bakarak bu yağışın güçlü, tatmin edici ve gerçek bir kış mevsiminin genel özelliklerini yansıtan bir yağış olacağını tahmin edebiliriz" dedi.

Demirhan'ın Hürriyet'e yaptığı gün gün değerlendirmeler ise şu şekilde;

KUVVETLİ YAĞMUR

CUMA: Soğuk hava etkisini devam ettirecek, kuvvetli rüzgâr ve yağış bekleniyor. Ancak yağış yağmur şeklinde olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur yağacak.

SICAKLIK 0'A DÜŞECEK

CUMARTESİ: Yağış beklenmiyor fakat soğuk hava etkisini devam ettiriyor. Yani sıcaklık 0 dereceye kadar düşebilir. Cumartesi rüzgâr da kuvvetli. Kuzeyden esecek. Pazar gününe doğru da kuzeydoğu istikametinden esecek. Kuzey soğuklarını bize taşıyacak.

HER YERDE KAR OLACAK

PAZAR: Gece yağmur olabilir. Ancak sabah saatlerinden itibaren kar yağışının başlamasını bekliyoruz. Kar kuzeydoğu yönünden gelecek. Sıcaklıkların da buna bağlı olarak 2 ile 0 derece arasında olması bekleniyor. Her yerde kar örtüsü görebileceğiz. Ama bazı bölgelerde 20 cm'ye kadar kar örtüsü oluşabilecek. Kar yağışı gece boyu da devam eder.

KAR YAĞIŞI RÜZGARLA BİRLİKTE TİPİYE DÖNEBİLİR

PAZARTESİ: Kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Kar örtüsü bu yağışa bağlı olarak daha da artacaktır. Ayrıca hızı saatte 40 kilometreye kadar çıkan rüzgâr da olacaktır. Bu da tipi getirebilir. Kar yağışı rüzgârla birlikte tipiye dönebilir.

RÜZGÂR SÜRECEK

SALI: Yağışın devam etme ihtimali var. Kuvvetli rüzgâr devam edecektir. Ancak meteoroloji verilerini takip etmek gerekir. Çarşamba ve perşembe için değerlendirme yapmak doğru olmaz. Çok erken olur. Veriler geldikçe bu konuda daha sağlıklı öngörüler yapılabilecektir.

"ÇOK SOĞUK OLACAK"

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir ise, Türkiye'yi etkileyen hava sistemlerini şöyle anlattı:

"Şu an Türkiye, İtalya ve Romanya üzerindeki alçak basınç sisteminin etkisinde. Bu da lodos gibi ısıtıcı güneyli rüzgârların etkisiyle sıcaklıkları 14-15 derece gibi, mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir düzeye yükseltiyor. Bu rüzgârlar zaman zaman fırtınaya dönüyor. Ancak aynı zamanda, özellikle İskandinavya üzerindeki yüksek basınç sistemi, Rusya üzerindeki soğuk hava kütlesini yurdumuz üzerine yönlendiriyor. Cumartesiden itibaren bu sistemin üreteceği yıldız, poyraz ve karayel gibi kuzeyli sert rüzgârlar, yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesine ve 0 ilâ -1 derece gibi mevsim normalleri düzeyine gelmesine sebep olacak. Sistem, hafta ortalarından sonuna doğru, Akdeniz Bölgesi hariç hemen hemen tüm yurdu etkisi altına alacak.