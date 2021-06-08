İstanbul'da az bilinen gezilecek yerler nereler? İstanbul'da nefes alınacak parklar, fotoğraf çekilecek yerler nereler?
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İstanbul'da az bilinen gezilecek yerler nereler? İstanbul'da nefes alınacak parklar, fotoğraf çekilecek yerler nereler?

İstanbul'da az bilinen gezilecek yerler nereler? İstanbul'da nefes alınacak parklar, fotoğraf çekilecek yerler nereler?
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Fotoğraf çekmek isteyenler sık sık İstanbul'da fotoğraf çekilecek yerler nereler? sorusunun yanıtını araştırıyor. Ülkemizde her şehirde birbirinden farklı doğal güzellikler ve tarihi mekanlar bulunmakta. İstanbul'da bilinen yüksek tepeler, birbirinden değerli tarihi eserler bulunmakta. Bir akbille İstanbul'u gezebileceğiniz pek çok yer de bulunmakta. İstanbul'da gezilecek yerler rotası oluşturmak için Hasan Eren Ulu, birbirinden farklı mekanları hatırlattı. İstanbul'da gezilecek yerler nereler?

İstanbul'da gezilecek yerler rehberi hazırlamak keyifli ve güzel olduğu kadar da zordur. Birbirine yakın mekanları seçerken bile pek çok detay gözden kaçabilir. Hem doğal güzellikleri, hem manzaralı peyzaj düzenlemeleriyle temi hava alabilecek pek çok yer sunar hem de birbirinden farklı dönemlere ait tarihi yapıları bünyesinden barındırır. Gazeteci yazar Hasan Eren Ulu, İstanbul'da akbille gidilebilecek mekanlardan bahsederek birbirinden farklı yerleri tanıttı.

BİR AKBİLLE İSTANBUL NASIL GEZİLİR?

İstanbul'da gezilecek yerler sık sık araştırılsa da; İstanbul'da bir akbille nasıl gezilir sorusunun da yanıtı araştırılıyor. Hem az bilinen, hem az görülen hem keyifli vakit geçirilebilecek yerlerin bir de kolay ulaşılabilecek yerler olmasını isteyenler için Hasan Eren Ulu bazı mekanları öneriyor.

Termosunuzla, sandiviçinizle gidebileceğiniz bu yerlerde birbirinden güzel manzaralara da şahit olmak isterseniz Hasan Eren Ulu'nun önerdiği mekranlara göz atmanızı tavsiye ederiz.

İSTANBUL'DA AZ BİLİNEN GEZİLECEK YERLER NERELER?

İstanbul'da gezilmesi gereken yerlerden başlıcası Boğaziçi oluyor. Boğaziçini vapurla turlamak mümkünken, sahil kenarında bir ilçede oturmak veya yürüyüş yapmak da oldukça değerli bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor.

Kandilli iskelesinin önünde bulunan yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Akıntı Burnu olarak da geçen bu kısım sahille sıfır konumuna gelmek isteyenler için ideal bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğraf çekimi için manzara arayan kişilere önerilen yerler arasında;

  • Paşalimanı, Fetih Paşa Korusu
  • Kandilli, Adile Sultan Kasrı, Cemile Sultan Korusu
  • Anadolu Hisarı, eşsiz boğaziçi manzarası
  • Kanlıca Körfezi, Mihrabat korusu, ay manzarası, mehtap sefası
  • Beykoz, Karlıtepe
  • Küçük Çamlıca Korusu yer alıyor.

İSTANBUL'DA GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Gazeteci yazar Hasan Eren Ulu, Sadberk Hanım Müzesi'nin ve çevresini önererek hem tarihi bir mekan önerisi sunuyor hem de etkileyici bir manzaraya şahitlik etmemiz sağlıyor. Tarihi Yarımada'nın gezilecek görülecek yerler çok fazladır. Bunun dışında Tarabya'da da birbirinden farklı gezilecek yerlerin olabileceğinin altı çiziliyor.

Bunun dışında Nakkaştepe, Otağtepe gibi yerler hem çocuklarını eğlendirmek isteyen aileler için hem de fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar için önemli yerler arasında yer alıyor.

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İstanbul'da az bilinen gezilecek yerler nereler? İstanbul'da nefes alınacak parklar, fotoğraf çekilecek yerler nereler? - Haberler
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