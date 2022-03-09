İstanbul'da, asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari...
AA - Hanife Sevinç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul'da, asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari izinli sayılacak.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari izinli sayılacak.
AA / Hanife Sevinç - Güncel