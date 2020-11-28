İstanbul'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı
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İstanbul'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı

28.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:02
İstanbul'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları belirli saatlerle sınırlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan bazıları İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları belirli saatlerle sınırlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan bazıları İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkardı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkma serbestliği bulunan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek dışarıda vakit geçirdi.

Salacak Sahili'ne gelen vatandaşlardan bazıları yakınlarıyla yürüyüş yaparak ve balık tutarak zamanını değerlendirdi. Bazı vatandaşlar da bankta oturarak Kız Kulesi manzarası eşliğinde kitap okudu, yakınlarıyla sohbet etti.

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65 yaş ve üzeri birçok vatandaşın maske takma kuralına riayet ettiği görüldü. Sokağa çıkma serbestliği 13.00 itibarıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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