İstanbul'da 5 paket sigara için "planlı hırsızlık"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da 5 paket sigara için "planlı hırsızlık"

Beyoğlu'nda otomobille yeni açılan bir markete gelen şahıslar, 100 lira değerindeki 5 paket sigarayı çalmak için hırsızlık planı yaptı.

İstanbul'da 5 paket sigara için
25.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:20

Beyoğlu'nda otomobille yeni açılan bir markete gelen şahıslar, 100 lira değerindeki 5 paket sigarayı çalmak için hırsızlık planı yaptı. Hırsızlardan biri marketteki kadının poşete koyduğu sigaraları çalarken, diğeri de aracı kaçış istikametine ayarladı. Yaşananlar kameralara yansırken, ilk kez hırsızlık yaşayan kadın şok geçirdiğini söyledi.

Olay, geçtiğimiz 21 Şubat Cuma günü saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Zor Bayır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs beyaz renkli bir otomobille sokak üzerinde yeni açılan bir marketin önüne geldi. Şahıslardan biri otomobilden inerek içeride Sema K'nın olduğu markete yönelirken, diğer ise otomobilde beklemeye başladı. İçeriye giren şahıs birkaç ürün aldıktan sonra 5 pakette sigara istedi. Sigaraların ayrı poşete konulmasını isteyen şahıs ardından poşeti çalarak kaçmaya başladı. Suç ortağının beklediği arabaya binen şahıs kayıplara karıştı. Olayın ardında şok geçiren market çalışanı Sema K, hırsızlık olduğunun anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ifadesini alarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemede otomobilin plakasından yola çıkan polis, şahısların kimliklerini tespit etti. Şahıslar Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

"BİR ANDA OLDUĞU İÇİN BEN ZATEN ŞOK GEÇİRDİM"

Market çalışanı Sema K, "Ben gün içerisinde burada duruyordum. Eli yüzü düzgün temiz genç bir çocuk geldi. Birkaç bir şey aldı, makarna, süt, şampuan gibi bir şeyler aldı. Sonra hepsini önüme getirdi ve bende barkoddan geçirdim. Sadece 5 paket sigarayı ayrı poşete koymamı istedi. Bunların poşetinin ayrı olmasını özellikle istedi. Ondan sonra da poşeti alıp direkt kaçtı. Çalınanlar toplamda 100 liraya yakındı. Ben ilk önce bir şok geçirdim. Sonra gittim baktım ki yoktu, zaten hırsızlık amaçlı geldiğini anladım. Sürekli olan bir şey değildi, bizde zaten yeni açılmıştık. Bir anda olduğu için ben zaten şok geçirdim, sonradan ne olduğunu anladım. Polise şikayette bulundu, kişi tespit edildi, bulundu, suçunu da tespit etti ama hala yakalanamadı" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı Haber
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Japonlar koronavirüsü fırsata çevirmek için yaptı! Ne işe yaradığını duyunca çok şaşıracaksınız
Japonlar koronavirüsü fırsata çevirmek için yaptı! Ne işe yaradığını duyunca çok şaşıracaksınız
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
Kaza yapan sürücü, 'Gazeteciyim' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Kaza yapan sürücü, "Gazeteciyim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen...
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Hadise Özkan Uğur Kenan Doğulu
Spor Can Bartu Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kavga Bayram Ankara
Şu an buradasınız: İstanbul'da 5 paket sigara için "planlı hırsızlık" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 10:20:46. #1.14#
title