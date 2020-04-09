İSTANBUL'DA 3 AYRI AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI GASP YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
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Tolunay Kafkas, Polis, Güncel

İSTANBUL'DA 3 AYRI AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI GASP YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

İSTANBUL'da yaklaşık 2 saat içinde 3 akaryakıt istasyonunda bulunan marketleri soyan Tolunay D. polis tarafından yakalandı.

09.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:52

İSTANBUL'da yaklaşık 2 saat içinde 3 akaryakıt istasyonunda bulunan marketleri soyan Tolunay D. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin soygunlara korsan taksi ile geldiği ortaya çıktı. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BİRBİRİ ARDINDAN ÜÇ SOYGUN MEYDANA GELDİ

Güngören'de 5 Nisan 2020 tarihinde saat 05.50 sıralarında meydana gelen olayda bir akaryakıt istasyonunun market bölümüne müşteri gibi giren bir kişi çalışandan iki paket sigara istedi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şüpheli bu sırada bir anda silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Kasadaki paraları alan şüpheli olay yerinden kaçtı. Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde aynı gün saat 07.30 sıralarında bir kez daha ortaya çıkan aynı şüpheli silah tehdidi ile kasada bulunan paraları aldıktan sonra yine ortadan kayboldu. Küçükçekmece'de meydana gelen üçüncü olayda ise aynı gün saat 08.25'de yine bir akaryakıt istasyonunun marketine gelen silahlı kişi soygun yaptıktan sonra kaçtı.

SOYGUN ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Birbirin ardından meydana gelen silahlı gasplar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediğinde soyguncunun aynı kişi olduğunu belirledi. Görüntülerde şüphelinin müşteri gibi içeri girdikten sonra silahıyla ateş edip görevliyi korkuttuğu sonra kasadaki paraları alarak kaçtığı görüldü.

SOYGUNA KORSAN TAKSİ İLE GELMİŞ

Polis kısa sürede şüphelinin olay yerlerine geldiği otomobilin plakası tespit edildi. Polis araç sahibini gözaltına aldığında korsan taksicilik yaptığını ve para karşılığı Tolunay D. adlı kişiyi akaryakıt istasyonlarına götürdüğünü ancak soygunlardan haberi olmadığını söyledi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede Tolunay D.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DA 3 AYRI AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI GASP YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: DHA

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İSTANBUL'DA 3 AYRI AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI GASP YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
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