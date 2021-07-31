İSTANBUL-CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÖZPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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İSTANBUL-CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÖZPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP İstanbul eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

CHP İstanbul eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililer de katıldı.

CHP 22'nci ve 23'ncü Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan ve partide çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Ali Özpolat, 29 Temmuz Perşembe günü kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Özpolat için bugün Bakırköy Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda milletvekili ve partililer katıldı. Eşi Nejla ile oğlu Emre Özpolat taziyeleri kabul etti. Sevenlerinin gözyaşı döktüğü görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Özpolat Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.

İSTANBUL-CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÖZPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL-CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÖZPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL-CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÖZPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL-CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÖZPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL-CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÖZPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL-CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÖZPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL-CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÖZPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL-CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÖZPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL-CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÖZPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL-CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÖZPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÖZPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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