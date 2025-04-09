İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 9 Nisan Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Çatalca elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-09 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce -KALEİÇİ mah sk bölgelerinde 09/04/2025 09:30:00 - 09/04/2025 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-09 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ASKER, AYAZMA, BAYRAK, BEY, ELBASAN, GÜLBERK ÇIKMAZI, GÜLBEYAZ ÇIKMAZI, GÜLHANE, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, KADIKÖY, KOOPERATİF, KÜTÜPHANE, SELANİK, SOĞUKÇEŞME, İNCEĞİZ, İNCİRLİ, ŞELALE sk bölgelerinde 09/04/2025 09:30:00 - 09/04/2025 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-09 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah BETÜL, GÖLYAKA ÇIKMAZI, GÖNEN ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KADIKÖY, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk bölgelerinde 09/04/2025 09:30:00 - 09/04/2025 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.