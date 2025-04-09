Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar

Vergiler sadece ABD'ye yaradı! Günlük kazançları dudak uçuklattı
İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz

İran'ı bu sefer Trump tehdit etti: Bedelini ödersiniz
'Ramazan tebriki' krizinin diğer aktörüydü! Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor

"Ramazan tebriki" krizinin diğer aktörüydü! O da koltuğundan oldu
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı

Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i polis 13 yaralı

İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 9 Nisan Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 9 Nisan Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çatalca elektrik kesintisi listesi! 9 Nisan günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Nisan günü İstanbul Çatalca ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Çatalca elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Çatalca elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Çatalca elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-09 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce -KALEİÇİ mah sk bölgelerinde 09/04/2025 09:30:00 - 09/04/2025 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-09 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ASKER, AYAZMA, BAYRAK, BEY, ELBASAN, GÜLBERK ÇIKMAZI, GÜLBEYAZ ÇIKMAZI, GÜLHANE, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, KADIKÖY, KOOPERATİF, KÜTÜPHANE, SELANİK, SOĞUKÇEŞME, İNCEĞİZ, İNCİRLİ, ŞELALE sk bölgelerinde 09/04/2025 09:30:00 - 09/04/2025 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-09 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah BETÜL, GÖLYAKA ÇIKMAZI, GÖNEN ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KADIKÖY, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk bölgelerinde 09/04/2025 09:30:00 - 09/04/2025 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.