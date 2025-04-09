İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 9 Nisan Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Çatalca elektrik kesintisi listesi! 9 Nisan günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Nisan günü İstanbul Çatalca ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Çatalca elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Çatalca elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Çatalca elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-04-09 09:30:00 - 16:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce -KALEİÇİ mah sk bölgelerinde 09/04/2025 09:30:00 - 09/04/2025 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-04-09 09:30:00 - 16:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ASKER, AYAZMA, BAYRAK, BEY, ELBASAN, GÜLBERK ÇIKMAZI, GÜLBEYAZ ÇIKMAZI, GÜLHANE, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, KADIKÖY, KOOPERATİF, KÜTÜPHANE, SELANİK, SOĞUKÇEŞME, İNCEĞİZ, İNCİRLİ, ŞELALE sk bölgelerinde 09/04/2025 09:30:00 - 09/04/2025 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-04-09 09:30:00 - 16:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah BETÜL, GÖLYAKA ÇIKMAZI, GÖNEN ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KADIKÖY, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk bölgelerinde 09/04/2025 09:30:00 - 09/04/2025 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.