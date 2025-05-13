İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 13 Mayıs Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Çatalca elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-13 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AKIN BAŞOĞLU ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah AKBOĞA, AMBARLI, BAHÇELİ, BALCILAR, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, EKOL ÇIKMAZI, ESEN ÇIKMAZI, GÜNGÖR, GÜVERTE ÇIKMAZI, GÜZİN ÇIKMAZI, HÖYÜKLER, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, PERİ ÇIKMAZI, PİREN, SAFRAN, SONGÜL ÇIKMAZI, TAŞ ÇIKMAZI, UYSAL, YANKI ÇIKMAZI, YOLAÇAN, ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI, ÇANAKÇI DEDE , ÇINAR, İBRAHİMÇAVUŞ sk bölgelerinde 13/05/2025 09:00:00 - 13/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-13 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah ATASOY ÇIKMAZI, AYDINLIK, BİLLUR, GÜNEŞ, HALİS, KÖY KONAĞI, RAZGIRAT, ULUBATLI, ZİVER, ŞEFFAF, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 13/05/2025 09:30:00 - 13/05/2025 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-13 09:30:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SARIGÜZEL, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/05/2025 09:30:00 - 13/05/2025 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-13 10:20:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah sk bölgelerinde 13/05/2025 10:20:00 - 13/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.