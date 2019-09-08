İstanbul Büyükşehir Belediyes'inden Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama

08.09.2019 13:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili yaptığı açıklamada, "2 haziran 20 haziran dönemi arasında sadece 399 araçtan sinyal gelmiştir. Bu da 100 aracın nerede görev yaptığı konusunda soru işareti doğuruyor." dedi.



İhtiyaç dışı 730 hizmet aracının sergilendiğini belirten Yavuz Erkut, 730 aracın yanı sıra nisan, mayıs ve haziran aylarında da 517 binek aracın kiralanan şirketlere iade edildiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle