İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 2-3 Eylül İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Büyükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Eylül İstanbul Büyükçekmece su kesintisi saatleri...

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

İSKİ Büyükçekmece su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: MURAT ÇEŞME MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.09.2025 16:02:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.09.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

