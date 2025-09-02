İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 2-3 Eylül İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Büyükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Eylül İstanbul Büyükçekmece su kesintisi saatleri...
Büyükçekmece su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
İSKİ Büyükçekmece su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: MURAT ÇEŞME MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.09.2025 16:02:47
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.09.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185