İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 2 Temmuz Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 2 Temmuz Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Büyükçekmece elektrik kesintisi listesi! 2 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Temmuz günü İstanbul Büyükçekmece ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Büyükçekmece elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Büyükçekmece elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Büyükçekmece elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-02 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah GÜNGÖR 1 sk / MİMAROBA mah AYLAN, AÇELYA 2, BELEN, BEYLİKOVA, BİLLUR, CANDAN 1, ERGİN, GÜLNAZ, HANDAN, KAMELYA, KOZLUK ÇIKMAZI, MANOLYA 5, MEHTAP 2, SEHER 1, SERİN, UĞUR MUMCU, ZAMBAK 2, ÇARMIKLI, ÇAĞLA, ŞENAY, ŞÜKRAN sk / SİNANOBA mah BEGÜM, BEKTAŞ ÇIKMAZI, BİLLUR, MEKAN, MUSTAFA KEMAL, TUĞÇE, ÇARMIKLI sk bölgelerinde 02/07/2025 00:00:00 - 02/07/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ATATÜRK, BOĞAZKÖY, HANIMELİ 2, KORDONBOYU, MARMARA, MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MÜNİR ÖZKUL, MÜZEYYEN SENAR, ZAMBAK sk bölgelerinde 02/07/2025 09:00:00 - 02/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 2 Temmuz Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

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