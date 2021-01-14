Büyükçekmece'de gün batımında görsel şölen

İstanbul 'da zaman zaman kar yağışı getiren bulutlar, güneşin batışıyla birlikte görsel şölen oluşturdu.

İstanbul'da zaman zaman kar yağışı getiren bulutlar, güneşin batışıyla birlikte renkli görüntüler oluşturdu. Gün batımı, sokak lambaları ve araçların farlarının yanmasıyla birleşince renkli görüntülere sahne oldu. Büyükçekmece televizyon kulesi ve gün batımı havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN