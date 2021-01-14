Büyükçekmece'de gün batımında görsel şölen
14.01.2021 22:10 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:14
İstanbul'da zaman zaman kar yağışı getiren bulutlar, güneşin batışıyla birlikte görsel şölen oluşturdu.
İstanbul'da zaman zaman kar yağışı getiren bulutlar, güneşin batışıyla birlikte görsel şölen oluşturdu.
- İstanbul
İstanbul'da zaman zaman kar yağışı getiren bulutlar, güneşin batışıyla birlikte renkli görüntüler oluşturdu. Gün batımı, sokak lambaları ve araçların farlarının yanmasıyla birleşince renkli görüntülere sahne oldu. Büyükçekmece televizyon kulesi ve gün batımı havadan görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN