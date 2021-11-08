İşten çıkacaklar dikkat! Boğaz gemi geçişine kapatıldı, Şehir Hatları'nda aksama yaşanıyor - Haberler
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İşten çıkacaklar dikkat! Boğaz gemi geçişine kapatıldı, Şehir Hatları'nda aksama yaşanıyor

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Günlerdir İstanbul'u esir alan sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine yeniden kapatıldı. Şehit Hatları'nda ise zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde de etkili olan sis, İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı saat 14.45 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine durduruldu.

ŞEHİR HATLARI'NDA DA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Şehir Hatları'nda ise zaman zaman aksamalar yaşanırken, konuyla ilgili açıklama yapan kurum "Değerli yolcularımız, Seyir konforunuz ve can güvenliğiniz bizim için her şeyden önemli. Olumsuz hava koşullarından dolayı deniz yolu ulaşımında birçok şey kısa sürede değişebiliyor bu sebeple gecikmeler veya iptaller yaşanabiliyor. Anlayışınız için teşekkürler." denildi.

İstanbul Boğazı, sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri
İstanbul Boğazı'nda sis

İstanbul Boğazı'nda sis

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Yorumlar (1)
Metin Yalcin:Birde farklı düşünelim, bu köprüler ve marmaray olmasaydı ne olurdu ..
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