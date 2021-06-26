İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni
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İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni

İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen "BAU Bosphorus Sailing Cup 2021", Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen "BAU Bosphorus Sailing Cup 2021", Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. 2012 yılından bu yana geleneksel hale gelen yarışmada, 50'ye yakın yelken İstanbul Boğazı'nı görsel şölene dönüştürdü.

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen "BAU Bosphorus Sailing CUP 2021", Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden başlayan yarışmada 50'ye yakın takım boğazda yelken açtı. Yarışma boğazda muhteşem bir şova dönüştü.

Yarışmaya 50 tekne katıldı

Yelken yarışıyla ilgili bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü Komodoru Doğancan Öz, "Üniversitemiz dokuz yıldan beri bu spora sahip çıkıyor. Hem kurum içinde hem de Türkiye'de teşvik edilmesini sağlıyor. Bu yıl yarışmamıza birçok kurumsal şirket ve üniversite takımları katıldı. Pandemiye rağmen 50 tekne katılım gösterdi. Boğazın da rüzgarlı olmasıyla ekipler için güzel bir yarış olacak. Yarış üniversitemizin Güney Kampüsü'nden başlayıp, Anadolu Hisarı'ndan yelkenlerin dönmesiyle BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünde son bulacak. Dereceye girecek yarışmacılar kupa ve prestij ödülü kazanacaklar" dedi.

"Takımımız yarışta iddialı"

Takımlarının yarışa hazırlık sürecine de değinen Öz, "Yarışmacılarımız korona virüs tedbirleri kapsamında tüm önlemler alınarak, hazırlık çalışmalarını yürüttü. Haftada en az bir gün olmak üzere deniz ve kara antrenmanı yaparak, hazırlıklarını gerçekleştirdi. Güzel sonuçlar alacağız. Bu boğaz yarışını da biz kazanacağız" diye konuştu.

Pazar günü dereceye girecek ekiplere kupaları takdim edilecek. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni
İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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