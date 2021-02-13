İstanbul Boğazı'nda yattaki doğum günü partisine baskın
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İstanbul Boğazı'nda yattaki doğum günü partisine baskın

13.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:59

İstanbul Boğazı'nda yattaki doğum günü partisine baskın Kuruçeşme'de sokağa çıkma kısıtlamasında yatta doğum günü partisi yapan gruba polis baskın düzenlendi Doğum günü partisi yapan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası kesildi Beşiktaş Kuruçeşme'de bir grup korona virüs salgını...

İstanbul Boğazı'nda yattaki doğum günü partisine baskın

Kuruçeşme'de sokağa çıkma kısıtlamasında yatta doğum günü partisi yapan gruba polis baskın düzenlendi

Doğum günü partisi yapan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası kesildi

İSTANBUL - Beşiktaş Kuruçeşme'de bir grup korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yatta doğum günü partisi düzenlendi. Yata baskın düzenleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske bile takmayan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası uyguladı. Baskın anı kameralara yansırken, tekne sahibine ise gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mekanlar kapatılmıştı. Yayınlanan genelgeler sonrası geçici olarak kapatılan gece kulüpleri üzerinde denetimlere hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denizdeki yat ve teknelerde toplanarak parti yapmaya çalışanlara da göz açtırmıyor.

Beşiktaş polisi partilere göz açtırmıyor

Bu kapsamda önceki gün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 22.00 sıralarında kara ve denizde rutin denetimlere devam eden Beşiktaş polisi, Kuruçeşme'de bir tekneden yüksek sesli müziklerin geldiğini fark etti. Bunun üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tekneye baskın düzenledi. Yatın içerisinde doğum günü partisi düzenlendiği gören polis ekipleri, içeridekilerin sokağa çıkma kısıtlamasını delmelerinin yanı sıra sosyal mesafeye uymadığını ve maske takmadıklarını belirledi.

Doğum günü partisi pahalıya patladı

Partiyi sonlandıran Beşiktaş polisi, "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası uyguladı. İşlemlerin ardından tekne boşaltılırken, sahibine ise Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini denetimlere hız kesmeden devam edeceği ve parti yapılmasını izin verilmeyeceği öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda yattaki doğum günü partisine baskın
İstanbul Boğazı'nda yattaki doğum günü partisine baskın
İstanbul Boğazı'nda yattaki doğum günü partisine baskın
İstanbul Boğazı'nda yattaki doğum günü partisine baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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