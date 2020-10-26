İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı

26.10.2020 09:30 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:57

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Feneri açıklarında sabah ava çıkan balıkçıların ağına mayın takıldı. Henüz patlamamış olduğu düşünülen mayın balıkçılarda kısa süreli paniğe yol açtı. İlk incelemelere göre mayının Osmanlı döneminden kalma olabileceği belirtildi.

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Feneri açıklarında sabah saatlerinde balık avlamak için ağ atan balıkçılarım ağına mayın takıldı. Henüz patlamamış olduğu düşünülen mayını bulan balıkçılar kısa süreli panik yaşadı. Ardından limana yanaşan teknenin yanına ihbar üzerine polis ve sahil güvenlik ekipleri geldi. İlk incelemelere göre mayının Osmanlı döneminden kaldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

"MAYIN OLDUĞUNU SONRADAN FARK ETTİK"

Ağlarına mayın takılan balıkçı Taha Deniz, "Sabah Rumeli Feneri'nden açıldık. İstisna bir durum gerçekleşti. Ağımızda bir ağırlık vardı. Mayın olduğunu bilmiyorduk. Tekneye almış bulunduk. Mayın olduğunu sonradan fark ettik. Sahil güvenlik ekiplerine haber verdik. Bomba ekipleri gelecek. Patlayacak mı artık bakacaklar. Şu an tehlike devam ediyor. İşin doğrusu korktuk. Hep beraber uzaklaştık mayından ama ne kadar uzaklaşabilirsin ki, teknenin içindeyiz" dedi.

İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı

Mayını bulduklarında korktuklarını belirten balıkçı Uğur Topal da, "Sabah ağları attığımızda balık yerine mayın çıktı. İki saat yol geldik o korkuyla birlikte" diye konuştu.

İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Romanya mayın gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Romanya mayın gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında 'telgraf hattı'yla köprü oldu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Tefecilerin ağına düşen nakliyeci Evime ekmek götüremiyorum
Tefecilerin ağına düşen nakliyeci Evime ekmek götüremiyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Işın Karaca Eser Yenenler Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Tisserand Serdar Aziz Burak Yılmaz İsmail Kartal
Daha Fazla Kız İzmir Çocuk Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 09:56:56. #1.14#
title