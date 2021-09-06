Son dakika haber: İSTANBUL BOĞAZI'NDA BULUNAN MAYINA İLİŞKİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Son dakika haberler: Haber Ali Kerem BENGİ İstanbul DHAİstanbul Boğazı'nda 6 gün önce balıkçıların ağına takılan patlamış mayına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Haber Ali Kerem BENGİ İstanbul DHA

İstanbul Boğazı'nda 6 gün önce balıkçıların ağına takılan patlamış mayına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı avunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS KomutanlığıRiva tahrip eğitim sahasında imha edildi ifadelerine yer verildi.

Poyrazköy, Yavuz Selim Köprüsü yakınlarında 6 gün önce bir balıkçı teknesinden denize atılan ağa mayın takıldı. Balıkçıların durumu bildirmesiyle bölgeye polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Balıkçı teknesi polis ve sahil güvenlik ekiplerin eşliğinde Poyrazköy Limanı'na çekildi. Çağrılan bomba imha uzmanlarının incelemesi sonrası mayının eski ve patlamış olduğu belirlendi. İncelemenin ardından mayın, vinç yardımıyla kamyona yüklenerek götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından mayına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS KomutanlığıRiva tahrip eğitim sahasında imha edildi. İfadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı