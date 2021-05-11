İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi, korkuttu

İstanbul boğazında dümen arızası yaşayan kuru yük gemisi korkuttu.

İstanbul boğazında dümen arızası yaşayan kuru yük gemisi korkuttu. Kıyıya yönelen gemi, arızanın giderilmesi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan Büyükdere'ye çekildi.

İstanbul boğazında sabah saatlerinde yaşanan gemi arızası, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyundaki İrfan Savaş isimli kuru yük gemisi, bir anda kıyıya doğru yöneldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemiye müdahale etti. Gemi, Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü eşliğinde Büyükdere'ye çekildi. Boğazda yaşanan hareketli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyunda 'İRFAN SAVAŞ' isimli kuru yük gemisi, KURTARMA 12 Römorkörümüz ve kılavuz kaptanımız eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletildi" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı