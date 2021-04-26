İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAPAN GEMİYE KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR
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İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAPAN GEMİYE KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-İdris TİFTİKCİİSTANBUL DHAİstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında makine arızası yapan Croatia adlı 100 metre boyunda demir çelik yüklü gemiye Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-İdris TİFTİKCİİSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında makine arızası yapan Croatia adlı 100 metre boyunda demir çelik yüklü gemiye Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Dolmabahçe Sarayı önüne kadar gelen gemi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-12 adlı römorkörler eşliğinde Marmara Denizi yönünde yüzdürülerek, güvenli bölgeye götürülüyor.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAPAN GEMİYE KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR
İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAPAN GEMİYE KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR
İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAPAN GEMİYE KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR
İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAPAN GEMİYE KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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