: İstanbul-beyoğlu'nda yangın paniği

19.12.2019 07:05 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:09

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. 4 katlı boş bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangı, kısa sürede diğer binanın çatısına da sıçradı. Bina sakinleri büyük bir panikle kendilerini sokağa attı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Yangın saat 05.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mahmutağa Sokak'ta bulunan ve daha önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki binanın çatı katına sıçradı.

EVLERİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Yangının başlamasıyla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından binayı boşaltan aileler evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi.

YAŞANAN PATLAMA HERKESİ KORKUTTU

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle binada meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çatıda olduğu bir anda yaşanan patlamada şans eseri yaralanan olmadı.

KISA SÜREDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA

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