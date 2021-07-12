İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KAFE VE RESTORANLARI DOLDURAN TURİSTLER EURO 2020 FİNAL MAÇINI İZLEDİ
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İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KAFE VE RESTORANLARI DOLDURAN TURİSTLER EURO 2020 FİNAL MAÇINI İZLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Buğra AKAY / İstanbul DHABeyoğlu'nda kafe ve restoranları dolduran turistler, İngiltere ve İtalya arasında oynanan Euro 2020 final maçını izledi.

Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Beyoğlu'nda kafe ve restoranları dolduran turistler, İngiltere ve İtalya arasında oynanan Euro 2020 final maçını izledi.

Euro 2020 finalinde İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenen İtalya, Avrupa Şampiyonu oldu. İstanbul'da tatilini geçiren turistler de

final maçını Beyoğlu'nda kafe ve restoranlarda izledi.

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KAFE VE RESTORANLARI DOLDURAN TURİSTLER EURO 2020 FİNAL MAÇINI İZLEDİ
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KAFE VE RESTORANLARI DOLDURAN TURİSTLER EURO 2020 FİNAL MAÇINI İZLEDİ
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KAFE VE RESTORANLARI DOLDURAN TURİSTLER EURO 2020 FİNAL MAÇINI İZLEDİ
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KAFE VE RESTORANLARI DOLDURAN TURİSTLER EURO 2020 FİNAL MAÇINI İZLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KAFE VE RESTORANLARI DOLDURAN TURİSTLER EURO 2020 FİNAL MAÇINI İZLEDİ - Haberler
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