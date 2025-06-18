İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 18-19 Haziran İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Beylikdüzü su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ADNAN KAHVECİ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 18.06.2025 09:53:29

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.06.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185