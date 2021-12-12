İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKANINDA ÇIKAN TARTIŞMADA BİR KİŞİ BACAĞINDAN VURULDU - Haberler
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İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKANINDA ÇIKAN TARTIŞMADA BİR KİŞİ BACAĞINDAN VURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEŞİKTAŞ'TA bir gece kulübünde eğlenen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

BEŞİKTAŞ'TA bir gece kulübünde eğlenen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay saat 04.30 sıralarında Levent Mahallesi, Nispetiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DIŞARI ÇIKIP, KURŞUN YAĞDIRDI

Kavgaya karışan gruplardan biri dışarı çıkarak beklemeye başladı. Kavga ettikleri grubun dışarı çıkmasının ardından bir kişi silahla diğer gruba ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri 29 yaşındaki Abdülhamit Burç'un bacağına isabet etti

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Burç'a ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarından saldırganları belirlemeye çalışıyor.

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKANINDA ÇIKAN TARTIŞMADA BİR KİŞİ BACAĞINDAN VURULDU

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKANINDA ÇIKAN TARTIŞMADA BİR KİŞİ BACAĞINDAN VURULDU

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